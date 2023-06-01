ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 49537.09（-59.88 -0.12%）
ナスダック 26176.01（+369.81 +1.43%）
CME日経平均先物 63620（大証終比：+780 +1.23%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.891（-0.020）
10年債 4.364（-0.022）
30年債 4.946（-0.014）
期待インフレ率 2.457（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.477（-0.047）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.49（+0.68 +0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4733.40（+22.50 +0.48%）
ビットコイン（ドル）
80037.00（+169.99 +0.21%）
（円建・参考値）
1254万2598円（+26639 +0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物6 月限（WTI）（終値）
1バレル＝95.42（+0.61 +0.64%）
NY金先物6月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4730.70（+19.80 +0.42%）
NY株式8日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 49537.09（-59.88 -0.12%）
ナスダック 26176.01（+369.81 +1.43%）
CME日経平均先物 63620（大証終比：+780 +1.23%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.891（-0.020）
10年債 4.364（-0.022）
30年債 4.946（-0.014）
期待インフレ率 2.457（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.477（-0.047）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.49（+0.68 +0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4733.40（+22.50 +0.48%）
ビットコイン（ドル）
80037.00（+169.99 +0.21%）
（円建・参考値）
1254万2598円（+26639 +0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物6 月限（WTI）（終値）
1バレル＝95.42（+0.61 +0.64%）
NY金先物6月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4730.70（+19.80 +0.42%）