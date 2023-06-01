ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は５９ドル安　ナスダックはプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間15:01）（日本時間04:01）
ダウ平均　　　49537.09（-59.88　-0.12%）
ナスダック　　　26176.01（+369.81　+1.43%）
CME日経平均先物　63620（大証終比：+780　+1.23%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10233.07（-43.88　-0.43%）
独DAX　 24338.63（-324.98　-1.32%）
仏CAC40　 8112.57（-89.51　-1.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.891（-0.020）
10年債　 　4.364（-0.022）
30年債　 　4.946（-0.014）
期待インフレ率　 　2.457（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（+0.002）
英　国　　4.912（-0.036）
カナダ　　3.477（-0.047）
豪　州　　4.988（+0.066）
日　本　　2.472（+0.003）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.49（+0.68　+0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4733.40（+22.50　+0.48%）

ビットコイン（ドル）
80037.00（+169.99　+0.21%）
（円建・参考値）
1254万2598円（+26639　+0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物6 月限（WTI）（終値）
1バレル＝95.42（+0.61　+0.64%）
NY金先物6月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4730.70（+19.80　+0.42%）