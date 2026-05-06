ボートレースまるがめG2「第11回レディースオールスター」は8日、4日目が行われ、準優ベスト18が決まった。地元香川の中村桃佳が得点率トップを堅守し、9日に実施する準優勝戦11Rの絶好枠をゲットした。

得点率トップを死守した中村がインで先制を狙う。先に回れれば負ける仕上がりではない。川野が内懐へ差しズブリ。軽快にターン足を伸ばしてバック進出へ。強力な伸びを背景に大活躍の田上も怖い。山川に地元魂。本領のスタートを放ちセンターからブン回る。

＜1＞中村桃佳 出足は上位で伸びは中堅という感じです。先に回れれば押し切れる足はあると思う。ただ、（田上）凜ちゃんがいると無理だと思います。

＜2＞川野芽唯 仕上がりはボチボチ。やっと雰囲気が出てきた。足は出足寄り。直線も悪くない。

＜3＞山川美由紀 足は数字以上で中堅上位くらいはあると思う。どちらかと言えば回り足系。スリットで出ていくことはないし、伸びは普通だと思います。

＜4＞田上凜 昼の時間帯は調整が必要ですけど、準優は夜なので微調整で行けると思います。スタートをちゃんと行って、できることをやります。

＜5＞登みひ果 良かったです。エンジンと風のおかげです。スタートはちょっと様子を見たけど、思い切って行ったら捲れたので良かったです。優勝戦に乗りたいです。

＜6＞米丸乃絵 4日目が一番良かったです。ペラの形はガラッと変えて、回り足が良くなったし、そこから伸びにかけてのつながりがきました。乗り心地も悪くない。