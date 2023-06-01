新パフォーマンスが早くもTシャツに

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が見せた“新ポーズ”が早速商品化された。6日（日本時間7日）の敵地アストロズ戦では、第2打席に26打席ぶりの安打を放つと、塁上で左足を高々とあげるパフォーマンス。その様子が描かれたTシャツの発売に、ファンも歓声をあげている。

大谷は3回の第2打席に右翼線への二塁打を放ち、自己最長のブランクとなる26打席ぶりの安打を放った。二塁上では、お決まりのヒップロックポーズに加えて、左膝を90度しっかりあげてキックする新たなパフォーマンスを披露。5回のタイムリーの際にも再度披露して、話題を集めた。

スポーツアパレルを手がける米企業「RotoWear」は、翌7日（同8日）に公式Xを更新。「LAのキックセレブレーション」と記して、大谷の“新ポーズ”を模したデザインのTシャツ発売を告知した。同社サイトによると、価格は30ドル（約4700円）となっている。

試合から一夜が明けたばかりでの商品化にファンも虜にされた様子。現地ファンから「うわああああ これ絶対ほしい」「秒でポチった」「これ買いだわ」といった声が相次いだほか、日本ファンからも「欲しい 早いのよwww」「早すぎるお仕事」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）