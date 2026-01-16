俳優の岡崎紗絵（３０）が、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が主演の日本テレビ系ドラマ「告白−２５年目の秘密−」（７月スタート。土曜、後９・００）でヒロインを務めることが８日、分かった。

岡崎が演じるのは、主人公（松村）から２５年間、片思いを寄せ続けられる女性。２人は同じ大手化粧品会社に勤めており、行きつけのカフェで出会ったことから物語が始まる。松村とは２０１９年以来のドラマ共演で、岡崎は「当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っすぐに誠実な印象です」と共演を心待ちにした。

発表に先立ち、ＴＶｅｒではヒロインとして少女の顔写真と「２５年前の私」というテロップが書かれた映像が公開されていた。岡崎の写真をもとにＡＩで再現したもので、岡崎は「皆さんが予想されているコメントに私の名前もあって、ちゃんと分かるんだと驚きました」と明かした。

大役を担うことに「この世界の一員になれることが今からすごく楽しみです」と気合十分。「物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです」と意気込んだ。