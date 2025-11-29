音楽業界の主要５団体が垣根を越えて設立したＣＥＩＰＡによる国内最大規模の音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ」の演歌・歌謡曲部門の授賞式が、６月１１日に東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で開催されることが８日、分かった。

式には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされているＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ、辰巳ゆうと、新浜レオン、山内惠介が出席。ライブも開催され、細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、純烈らが名を連ねた。

「僕らの口笛」で最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に初ノミネートしたＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩは「大変光栄に思っております。この曲のように、僕たちも、もっともっと多くの皆さまに寄り添うことができるような存在になりたい」とコメントを寄せた。

「Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！」で２年連続ノミネートの新浜は「２年連続のノミネートという名誉を胸に、今年は東京から世界に向けて全力でパフォーマンスさせていただきます！一緒に踊っておくレオーン！！！」と呼びかけた。