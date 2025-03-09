女優の平愛梨（41）が8日に放送されたフジテレビ「かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜」（後9・00）に出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の天然ぶりを暴露した。

今回は「大家族の家事の悩みを瞬間回答」と題して、日々の家事に役立つ“裏ワザ”が紹介された。その中で「散らかる洋服をスッキリさせる裏ワザ」として、ズボンのお尻側を内側にして三つ折りに畳むことでコンパクトになる手法が伝えられた。

この畳み方を以前から実践しているという平。しかし、この方法で夫・長友のタンスに収納しておくと「反対にはいちゃうんです」と、前後反対にはいてしまうことを暴露。

気付いていない長友を見た平は「アレ?反対にはいてるなと思って…長友佑都が反対にはいてる…ちょっとおもしろいなと思って」と指摘はせず、心の中で楽しんでいると大笑い。

MCの濱家隆一も「おもしろすぎるでしょ」と笑いつつ「長友さんも、だいぶ天然ですか?」とツッコミ。これに対し、平は「スゴい天然なんですよ」と、長友は自身に負けず劣らずの天然だと明かした。