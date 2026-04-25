女優の岡崎紗絵（３０）が７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）で、主人公のＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）が２５年片思いを続けるヒロインを演じることが８日、分かった。

ある女性に陰ながら思いを寄せていた男が、ある時その女性と接点を持つ。そこから２５年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と秘密が動き出し、様々な出来事が起きていくラブサスペンスだ。

岡崎が演じるのは、大手化粧品会社の役員兼部長・野瀬麻里子。祖母が創業者、父が現社長の会社で「親のコネ」と陰口を叩かれているが、仕事ぶりには定評がある。認識すらしていなかった総務部社員・雪村爽太（松村）に困っているところを助けてもらった時に「前から知っている」と謎の言葉をかけられたことで、物語が始まる。

岡崎は出演が決まった瞬間を振り返り「喜びと責任感が同時にくるような感情でした。この世界の一員になれることが今からすごく楽しみです」と感謝。「物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです」と意気込んだ。ミステリアスな脚本に目を通した際には「恋愛とサスペンスが交錯していて、一気に物語が展開されていくのがとても面白い」とのめり込んでいったという。

１９９５年生まれで同い年の松村とは、２０１９年放送のフジテレビ系連続ドラマ「パーフェクトワールド」で切ない恋模様を演じて以来の共演。岡崎は「その当時から役に真摯（しんし）に向き合っている姿を目にしていたので、真っすぐに誠実な印象です」と再会を楽しみにした。新たな役柄で、３０歳という節目の年を充実させる。

〇…“謎の少女”の正体が判明した。ＴＶｅｒで公開されている“２５年前の少女”の顔写真と映像がＳＮＳで話題を呼んでいたが、これは岡崎の写真をもとに２５年前のヒロインの姿をＡＩで再現したもの。岡崎は「皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、『ちゃんと分かるんだ』と驚きました。２５年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです」と呼びかけた。