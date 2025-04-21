国内最大規模の音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（ＭＡＪ）で演歌・歌謡曲部門を表彰する「ＭＡＪ ２０２６ 演歌・歌謡曲 ＬＩＶＥ〔最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式〕」が、６月１１日に東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで開催されることが８日、分かった。

演歌・歌謡曲を日本のソウルミュージックとして位置付け、世界に発信していくことを目的に授賞式に併せてライブパフォーマンスなども実施。当日は、細川たかしや水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、ＳＨＯＷ―ＷＡ、ＭＡＴＳＵＲＩ、新浜レオンら日本を代表する歌手が集結する。最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「外せないピンキーリング」でノミネートされたＳＨＯＷ―ＷＡは「皆様のおかげで今年もＭＡＪにノミネート頂くことができ、大変光栄に思っております」と感謝。「ＳＨＯＷ―ＷＡが皆様の日常を彩り『外せない』存在になれるようにこれからも頑張りますので、引き続きあたたかい応援の程よろしくお願いいたします！！」と呼びかけた。

「Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！」で２年連続のノミネートを果たした辰巳ゆうとは感謝を述べ、「“ＷＡＫＩＷＡＫＩダンス”という誰でも一緒に踊ることができるダンスもあるので是非注目してください！」と見どころを熱弁。「北の断崖」でノミネートされた山内は「演歌の魅力を伝える礎になる作品だと思いますので、応援どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。