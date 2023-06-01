国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞ノミネートアーティストが8日、発表された。

“アジア版グラミー賞”を掲げる同アワードは昨年新設された国内最大規模の国際音楽賞。6月13日に行われる授賞式のほか、同5日〜13日にわたり開催ウィークとして、音楽にまつわる様々なイベントを開催する。

同11日には「MUSIC AWARDS JAPAN2026 演歌・歌謡曲LIVE 最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式」の開催が決定した。ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスが行われる予定。

◆最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティストよりコメント

＜SHOW−WA 「外せないピンキーリング」＞

「外せないピンキーリング」は、僕たちSHOW−WAにとっても勝負の作品です！ SHOW−WAが皆様の日常を彩り『外せない』存在になれるようにこれからも頑張りますので、引き続きあたたかい応援のほどよろしくお願いいたします!!

＜SHOW−WA＆MATSURI 「僕らの口笛」＞

SHOW−WA＆MATSURIとして、初めて最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたとお聞きし、大変光栄に思っております。「僕らの口笛」は、うまくいかない日や立ち止まりそうになった時にそっと優しくそばにいてくれる楽曲です。この曲のように、僕たちも、もっともっと多くの皆様に寄り添うことができるような存在になりたいと思っております。

これからもSHOW−WA＆MATSURIらしく、どんな時も前を向いて1歩ずつ進んでいきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願

いいたします

＜辰巳ゆうと 「運命の夏」＞

応援してくださる皆様、支えてくださる皆様へ感謝の気持ちで胸がいっぱいです。日本の演歌・歌謡曲への誇りを胸に、そして歌に対する思いをこれからも熱く持ち続け歌い続けていきたいと思います。自分ができる最大のパフォーマンスをお届けしたいと思います。

＜新浜レオン 「Fun！ Fun！ Fun！」＞

2年連続でノミネートしていただき心から感謝の気持ちでいっぱいです。

今回の「Fun！ Fun！ Fun！」は笑顔、そして希望を届けることをテーマに歌ってきました！ また、”WAKIWAKIダンス”という誰でも一緒に踊ることができるダンスもあるので是非注目してください！ 2年連続のノミネートという名誉を胸に、今年は東京から世界に向けて全力でパフォーマンスさせていただきます！ 一緒に踊っておくレオーン!!!

＜山内惠介 「北の断崖」＞

デビュー25周年記念曲は、原点回帰ということで究極の女歌を、しかも四行詩で書いていただきました。これは、山内惠介を育ててくれた演歌への恩返しでもあります。演歌の魅力を伝える礎になる作品だと思いますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。