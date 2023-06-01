ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均　　　49632.87（+35.90　+0.07%）
ナスダック　　　26205.94（+399.74　+1.55%）
CME日経平均先物　63585（大証終比：+745　+1.17%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10233.07（-43.88　-0.43%）
独DAX　 24338.63（-324.98　-1.32%）
仏CAC40　 8112.57（-89.51　-1.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.891（-0.020）
10年債　 　4.359（-0.027）
30年債　 　4.941（-0.020）
期待インフレ率　 　2.458（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（+0.002）
英　国　　4.912（-0.036）
カナダ　　3.471（-0.053）
豪　州　　4.988（+0.066）
日　本　　2.472（+0.003）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.05（+0.24　+0.25%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4730.20（+19.30　+0.41%）

ビットコイン（ドル）
80191.19（+324.18　+0.41%）
（円建・参考値）
1256万0346円（+50776　+0.41%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ