ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 49632.87（+35.90 +0.07%）
ナスダック 26205.94（+399.74 +1.55%）
CME日経平均先物 63585（大証終比：+745 +1.17%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.891（-0.020）
10年債 4.359（-0.027）
30年債 4.941（-0.020）
期待インフレ率 2.458（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.471（-0.053）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.05（+0.24 +0.25%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4730.20（+19.30 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
80191.19（+324.18 +0.41%）
（円建・参考値）
1256万0346円（+50776 +0.41%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式8日（NY時間14:02）（日本時間03:02）
ダウ平均 49632.87（+35.90 +0.07%）
ナスダック 26205.94（+399.74 +1.55%）
CME日経平均先物 63585（大証終比：+745 +1.17%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.891（-0.020）
10年債 4.359（-0.027）
30年債 4.941（-0.020）
期待インフレ率 2.458（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.471（-0.053）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.05（+0.24 +0.25%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4730.20（+19.30 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
80191.19（+324.18 +0.41%）
（円建・参考値）
1256万0346円（+50776 +0.41%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ