ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 49597.23（+0.26 +0.00%）
ナスダック 26199.85（+393.65 +1.53%）
CME日経平均先物 63420（大証終比：+580 +0.91%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.893（-0.018）
10年債 4.364（-0.022）
30年債 4.945（-0.016）
期待インフレ率 2.460（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.478（-0.046）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.86（+1.05 +1.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4724.00（+13.10 +0.28%）
ビットコイン（ドル）
79992.38（+125.37 +0.16%）
（円建・参考値）
1253万4806円（+19645 +0.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式8日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 49597.23（+0.26 +0.00%）
ナスダック 26199.85（+393.65 +1.53%）
CME日経平均先物 63420（大証終比：+580 +0.91%）
欧州株式8日終値
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.893（-0.018）
10年債 4.364（-0.022）
30年債 4.945（-0.016）
期待インフレ率 2.460（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.478（-0.046）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.86（+1.05 +1.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4724.00（+13.10 +0.28%）
ビットコイン（ドル）
79992.38（+125.37 +0.16%）
（円建・参考値）
1253万4806円（+19645 +0.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ