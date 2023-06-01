ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均　　　49597.23（+0.26　+0.00%）
ナスダック　　　26199.85（+393.65　+1.53%）
CME日経平均先物　63420（大証終比：+580　+0.91%）

欧州株式8日終値
英FT100　 10233.07（-43.88　-0.43%）
独DAX　 24338.63（-324.98　-1.32%）
仏CAC40　 8112.57（-89.51　-1.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.893（-0.018）
10年債　 　4.364（-0.022）
30年債　 　4.945（-0.016）
期待インフレ率　 　2.460（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（+0.002）
英　国　　4.912（-0.036）
カナダ　　3.478（-0.046）
豪　州　　4.988（+0.066）
日　本　　2.472（+0.003）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.86（+1.05　+1.11%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4724.00（+13.10　+0.28%）

ビットコイン（ドル）
79992.38（+125.37　+0.16%）
（円建・参考値）
1253万4806円（+19645　+0.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ