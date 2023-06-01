ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　49637.72（+40.75　+0.08%）
ナスダック　　　26161.68（+355.48　+1.38%）
CME日経平均先物　63380（大証終比：+540　+0.85%）

欧州株式8日GMT16:16
英FT100　 10233.07（-43.88　-0.43%）
独DAX　 24338.63（-324.98　-1.32%）
仏CAC40　 8112.57（-89.51　-1.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.891（-0.020）
10年債　 　4.365（-0.021）
30年債　 　4.945（-0.016）
期待インフレ率　 　2.461（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.005（+0.002）
英　国　　4.912（-0.036）
カナダ　　3.481（-0.043）
豪　州　　4.988（+0.066）
日　本　　2.472（+0.003）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.99（+1.18　+1.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4719.90（+9.00　+0.19%）

ビットコイン（ドル）
79903.81（+36.80　+0.05%）
（円建・参考値）
1251万7731円（+5765　+0.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ