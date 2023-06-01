ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 49637.72（+40.75 +0.08%）
ナスダック 26161.68（+355.48 +1.38%）
CME日経平均先物 63380（大証終比：+540 +0.85%）
欧州株式8日GMT16:16
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.891（-0.020）
10年債 4.365（-0.021）
30年債 4.945（-0.016）
期待インフレ率 2.461（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.481（-0.043）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.99（+1.18 +1.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4719.90（+9.00 +0.19%）
ビットコイン（ドル）
79903.81（+36.80 +0.05%）
（円建・参考値）
1251万7731円（+5765 +0.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式8日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 49637.72（+40.75 +0.08%）
ナスダック 26161.68（+355.48 +1.38%）
CME日経平均先物 63380（大証終比：+540 +0.85%）
欧州株式8日GMT16:16
英FT100 10233.07（-43.88 -0.43%）
独DAX 24338.63（-324.98 -1.32%）
仏CAC40 8112.57（-89.51 -1.09%）
米国債利回り
2年債 3.891（-0.020）
10年債 4.365（-0.021）
30年債 4.945（-0.016）
期待インフレ率 2.461（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.005（+0.002）
英 国 4.912（-0.036）
カナダ 3.481（-0.043）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.99（+1.18 +1.24%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4719.90（+9.00 +0.19%）
ビットコイン（ドル）
79903.81（+36.80 +0.05%）
（円建・参考値）
1251万7731円（+5765 +0.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ