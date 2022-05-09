◇セ・リーグ 阪神1─10DeNA（2026年5月8日 甲子園）

粘り強く試合をつくったが、報われなかった。村上は7回2失点と粘投。不運も重なり、自身今季初連敗で3敗目を喫した。

「先制点を与えてしまったけど、粘り強く投げることができた」

4回が悔やまれる。1死から佐野を打ち取りながらも一塁手の大山が失策。なおも2死一、二塁から京田が放った飛球は左前に落ちた。さらに左翼・福島が打球処理にもたつき失策となり、一気に2点を失った。

伏見と初めてバッテリーで臨んだ一戦。坂本以外の捕手と先発バッテリーを組むのは24年8月17日中日以来だった。自責点0も味方失策などで今季は登板7試合すべてで失点。甲子園でのDeNA戦は4連敗となった。

前回1日の巨人戦は、5回5安打5失点で降板。開幕から6戦目で初めてクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）に失敗したが、中6日で復調の兆しを披露。「次もしっかり投げられるようにしていきたい」。状態は確実に上がってきている。白星は次戦でつかみ取る。 （山手 あかり）