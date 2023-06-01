アメリカ軍が、イランのタンカー2隻を攻撃したと発表しました。

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映像はイランがアメリカ軍へ攻撃した際の様子です。両国は停戦中のはずですが…

イラン中央軍司令部・報道官

「アメリカ軍がイランの石油タンカーなどを攻撃した。これに即座に反撃した」

イランは、アメリカが先に攻撃したと主張しています。

さらに、ホルムズ海峡に面した沿岸地域にもアメリカ軍が空爆を行ったとして「停戦違反だ」と批判しています。これに対し…

トランプ大統領

「イランが我々をなめてかかってきたから、返り討ちにしてやった」

アメリカは、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過しようとしたところ、イランが先にミサイルなどで攻撃してきたと主張しています。あくまで“自衛のため”反撃したとしています。攻撃の応酬が続いています。

日本時間の8日午後7時すぎ、イラン軍が新たに1隻、タンカーを拿捕（だほ）したと報じられました。

またUAE＝アラブ首長国連邦にもミサイルなどが発射され、3人がけがをしたということです。

さらに、アメリカ軍もイランのタンカー2隻を攻撃したと発表しました。緊張がさらに高まっています。