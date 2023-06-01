ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は６２ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　49659.10（+62.13　+0.13%）
ナスダック　　　26155.71（+349.51　+1.35%）
CME日経平均先物　63255（大証終比：+415　+0.66%）

欧州株式8日GMT15:04
英FT100　 10246.28（-30.67　-0.30%）
独DAX　 24321.18（-342.43　-1.39%）
仏CAC40　 8111.17（-90.91　-1.11%）

米国債利回り
2年債　 　3.889（-0.023）
10年債　 　4.361（-0.025）
30年債　 　4.941（-0.020）
期待インフレ率　 　2.456（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.002（-0.001）
英　国　　4.902（-0.046）
カナダ　　3.481（-0.043）
豪　州　　4.988（+0.066）
日　本　　2.472（+0.003）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.35（+0.54　+0.57%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4725.10（+14.20　+0.30%）

ビットコイン（ドル）
80014.38（+147.37　+0.18%）
（円建・参考値）
1253万4253円（+23086　+0.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ