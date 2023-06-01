ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 49659.10（+62.13 +0.13%）
ナスダック 26155.71（+349.51 +1.35%）
CME日経平均先物 63255（大証終比：+415 +0.66%）
欧州株式8日GMT15:04
英FT100 10246.28（-30.67 -0.30%）
独DAX 24321.18（-342.43 -1.39%）
仏CAC40 8111.17（-90.91 -1.11%）
米国債利回り
2年債 3.889（-0.023）
10年債 4.361（-0.025）
30年債 4.941（-0.020）
期待インフレ率 2.456（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.002（-0.001）
英 国 4.902（-0.046）
カナダ 3.481（-0.043）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.35（+0.54 +0.57%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4725.10（+14.20 +0.30%）
ビットコイン（ドル）
80014.38（+147.37 +0.18%）
（円建・参考値）
1253万4253円（+23086 +0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式8日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 49659.10（+62.13 +0.13%）
ナスダック 26155.71（+349.51 +1.35%）
CME日経平均先物 63255（大証終比：+415 +0.66%）
欧州株式8日GMT15:04
英FT100 10246.28（-30.67 -0.30%）
独DAX 24321.18（-342.43 -1.39%）
仏CAC40 8111.17（-90.91 -1.11%）
米国債利回り
2年債 3.889（-0.023）
10年債 4.361（-0.025）
30年債 4.941（-0.020）
期待インフレ率 2.456（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.002（-0.001）
英 国 4.902（-0.046）
カナダ 3.481（-0.043）
豪 州 4.988（+0.066）
日 本 2.472（+0.003）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.35（+0.54 +0.57%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4725.10（+14.20 +0.30%）
ビットコイン（ドル）
80014.38（+147.37 +0.18%）
（円建・参考値）
1253万4253円（+23086 +0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ