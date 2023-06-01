【POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size】 2026年9月 発売予定 価格：8,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

グッドスマイルカンパニーより、2026年9月に発売予定の「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」。こちらは、ボカロPのDECO*27氏による楽曲「ラビットホール」に登場する「初音ミク」の姿をモチーフに立体化したものだ。

ちなみに今回は通常の「POP UP PARADE」とは異なり、少し大きめのLサイズで再現されている。通常よりも存在感がありつつも、価格が抑えられているところも魅力だ。初音ミクのファンなら、ぜひとも押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約240mmだ

両手を頭の上に掲げたポージングがかわいい、こちらの初音ミク。頭の上にも大きなうさ耳が付けられており、そちらに合わせるようなポーズを取っている。髪にピンクのうさぎやハートマークなど細かいアクセサリーが付けられているほか、頭頂部からアホ毛が飛び出している。

舌をチロリと出して、どこか挑発的にも見えるような笑みを浮かべているところもキュートだ。青と鮮やかなピンクが印象的な大きな瞳や、頬に付けられたマークなど、細かな部分までしっかり再現されているところも見どころである。

どこか誇らしげだ

手首には赤いテープが巻かれている

手のポーズも似合っている

ミクが身につけている衣装は、光沢感のある黒いバニースーツ風のデザインだ。こちらは首元に赤いリボンが付けられており、ピンクのベルトやハート型の開口部など刺激的なデザインになっている。ミクといえばツインテールの長い髪も特徴のひとつだが、まるで翼のように広がって見えるところも面白い。

衣装は光沢感のある仕上がりだ

ピンクのベルトもアクセントになっている

体のラインもよく出ている

下半身部分は、紫がかった網タイツ風の造形が目を引き、脚をクロスさせたポージングも相まって、スタイルの良さが伝わってくる。足元は黒いヒールを履いており、片足でバランスを取りながら立っているようなポーズをしている。

太ももにピンクのバンドが付けられている

網タイツの造形も細かい

足元は落ち着いた色合いのハイヒールを履いている

こちらの「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のアイテムだ。予約の受付は5月27日までとなっているので、その前に実物をチェックしておきたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう！

【フォトギャラリー】

Art by おむたつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Music by DECO*27 (C) OTOIRO