【ブレッディ】 2026年10月 発売予定 価格：49,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

フリーイングより、2026年10月に発売予定の1/4スケールフィギュア「ブレッディ」。こちらは、ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」に登場する、テトラライン所属「クッキングオイル部隊」の「ブレッディ」を立体化したものだ。

今回は、設定や公式イラストなどで描かれている姿をモチーフに再現されている。腰をひねったポーズや指先に持ったキャンディー、背中側に装備したライフルなど、ブレッディらしい要素が濃縮されたような作品に仕上がっているところも魅力だ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約400mmだ

やや眠たげにも見える瞳で、こちらを見つめるような表情をしたブレッディ。おどけるように舌を少し出した口元が印象的で、いたずらっぽさが感じられる。正面から見ると柔らかな雰囲気だが、角度を変えると少し大人っぽい表情にも見えるところもユニークだ。

ふんわりとしたブラウンの髪は、顔まわりにかかるように造形されており、毛束の流れも繊細で、髪のボリューム感がしっかり表現されている。頭にちょこんと乗せた白い帽子や、髪を結んでいる金色のリボンなどのアクセサリーもよく似合っている。

舌を出した表情がキュートだ

流れるような髪も丁寧に作り込まれている

角度を変えると異なる表情が見えてくる

ブレッディが身につけている衣装は、白を基調にしたトップスとブラウン系のスカートを組み合わせたデザインだ。なんといっても胸の大きさが圧巻で、ついつい目が奪われてしまう。衣装の上半身部分は丈が短めになっており、腰まわりが大胆に露出したスタイルだ。

押しつぶされそうな大きさだ

衣装の質感も良く出ている

手にはキャンディーを持っている

スカートの短さも相まってか、太もも部分がむっちりとして見える。ちなみに、背中側に装備しているライフルは、彼女が愛用している「チューイング・テイスティ」だ。こちらも細かなパーツや木目調の色合いまで、丁寧に再現されている。

エプロンにはハートマークが描かれている

背中側に持っている銃が「チューイング・テイスティ」だ

足元の靴は、ベルト部分も作り込まれている

こちらの「ブレッディ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。すでに予約は開始されているが、その前に一度実物を自分の目で見ておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみることをおすすめする。

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