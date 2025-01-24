元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が６日、ＳＮＳを更新。ゴールデンウィークは「メインのお家とセカンドハウス」でゆったり過ごしたことを明かした。

石田は２０１７年、ＳＫＥを卒業。２１年に当時２２歳年上の会社経営者（５２）と結婚し、長女（４）と長男（１）を授かった。

「今年のＧＷはどこへ行く事もなくゆっくり過ごしてました 最初は韓国行く気満々だったんだけどお腹が大きくなるにつれて臨月でこの子達連れて旅行は今の私には到底むりだったので今年はメインのお家とセカンドハウスでダラダラステイ」と報告。

「意外とお家ピクニック最高だった！ お庭でうたた寝してアイス食べて幸せすぎた」と庭に張ったテントで愛すを食べる様子や、庭で夫と娘がＤＩＯＲのペアルックで、カード遊びをしたり、ハンバーガーを食べる姿、ルイ・ヴィトンのサイズが違う３つのトランクを、三段重ねの遊具にして乗って遊んでいる姿などを公開した。

娘はパパが大好きで、「なんでもお揃いしたい為 私服もパジャマも毎日最近お揃い笑」「ディオルはパパとお揃いが多いと分かってるので好きらしい」などと記し、コーディネートは娘に任せていることなども明かした。

石田は昨年３月、４億円の新居（一軒家）に引っ越したことを報告していた。