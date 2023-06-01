今月５日、山形県酒田市の山中で発見された遺体は、警察の司法解剖の結果、山菜採りに出て行方が分からなくなっていた78歳の男性で、クマに襲われ死亡した可能性が高いことがわかりました。

【画像】遺体がみつかった場所の近くの山道

これは今月５日、午前９時５０分ごろ、酒田市山谷の山林で警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、遺体の近くにいたクマが駆除されたものです。

この山林では酒田市北俣に住む久松幸雄さん（７８）が今月３日に山菜採りに入ったあと行方が分からなくなり警察が捜索を続けていました。

■全身に打撲の所見 命があるときに襲われたか





遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に１５０メートルほどの山中でした。



警察が遺体の司法解剖を行ったところ、遺体には上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがあったということです。死因は挫創による出血でしたが、全身に打撲の所見があり、命があるときにクマに襲われたとみられるということです。

■遺体の近くには籠や財布やスマートフォン





遺体の近くには、山菜採りに使う籠の他、財布やスマートフォンが見つかり、これらと遺体の特徴などから、遺体は久松さんと確認されました。



警察は猟友会と共に駆除したクマの調べも進めていて、確認された胃の内容物などの調べも進めています。

■遺体がみつかった場所の近くの山道（画像）