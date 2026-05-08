Mrs. GREEN APPLE大森元貴「催し」MVビハインド映像公開 MVは24時間で100万回再生突破
【モデルプレス＝2026/05/08】Mrs. GREEN APPLEの大森元貴の最新曲「催し」のミュージックビデオのビハインド映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
【写真】ミセス大森「催し」ビハインド映像公開
「催し」は日本テレビ系の報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。5月6日夜にYouTubeで公開されたミュージックビデオは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に効いた風刺、最後まで目が離せない群舞シーンが大いに話題となっており、公開から24時間あまりで早くも100万回を突破している。
本作品の企画・アイディアは大森本人が描いたもので、楽曲の世界観を膨らませるスケール感ある映像作品を実現するために、監督、カメラマンをはじめ、海外からもスタッフを招聘し、国境を超えた精鋭スタッフ・キャストによって、まるでショートフィルムのような大作に。ビハインド映像では、企画構想段階から撮影に至るまでの、大森がどうスタッフたちと本作品を作り上げていったか、そして、出演者にもスタッフにもミスの許されない、緊張感あふれる撮影の裏側を垣間見ることができる貴重なものとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス大森「催し」ビハインド映像公開
◆大森元貴「催し」100万回再生突破
「催し」は日本テレビ系の報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。5月6日夜にYouTubeで公開されたミュージックビデオは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に効いた風刺、最後まで目が離せない群舞シーンが大いに話題となっており、公開から24時間あまりで早くも100万回を突破している。
◆大森元貴「催し」ビハインド映像公開
本作品の企画・アイディアは大森本人が描いたもので、楽曲の世界観を膨らませるスケール感ある映像作品を実現するために、監督、カメラマンをはじめ、海外からもスタッフを招聘し、国境を超えた精鋭スタッフ・キャストによって、まるでショートフィルムのような大作に。ビハインド映像では、企画構想段階から撮影に至るまでの、大森がどうスタッフたちと本作品を作り上げていったか、そして、出演者にもスタッフにもミスの許されない、緊張感あふれる撮影の裏側を垣間見ることができる貴重なものとなっている。（modelpress編集部）
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