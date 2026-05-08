ＤｅＮＡは８日、阪神戦（甲子園）に１０―１で大勝。借金を返済し、勝率５割に戻した。

先発・平良拳太郎投手（３０）は６回途中１１０球を投げ、５安打９奪三振１失点と粘りの好球を見せた。２点リードで迎えた６回には先頭・森下にリーグトップに並ぶ９号ソロ本塁打を献上。さらに一死一、二塁とピンチを招いてこの回でマウンドを降りたが、先発としての役割を果たした。

後を継いだ援護陣も踏ん張った。２番手ルイーズがこのピンチで、小幡、伏見を連続三振に仕留める見事な火消し。粘投を続けた右腕の勝ち星の権利を守り抜いた。

前回登板のヤクルト戦（１日、神宮）では２回５８球６失点と大乱調だった平良。「前回登板でふがいない投球をしてしまった。最初から力を込めて投げようと思っていた」と振り返り「キャッチャーの（山本）祐大がリードしてくれて、自分の持ち球をうまく発揮してくれた」と笑顔で話した。

終盤まで２―１の接戦だったが、９回には味方打線が大爆発。代打ビシエドに適時打、宮崎の３号３ランが飛び出すなど、打者一巡の猛攻で一挙８点を奪った。今季２勝目（１敗）をマークした右腕は「今日の１勝は、みんなで勝ち取った１勝なんじゃないかと思うので、明日以降も引き続き頑張っていきたい」とキッパリ。投打がかみ合い、敵地で価値ある白星となった。