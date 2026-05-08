日本とインドの両政府は、量子科学技術分野で連携を強化するため協力趣意書に署名した。

３〜６日にインドを訪問した小野田科学技術相とインドのジテンドラ・シン科技相が研究や人材育成などで協力することで合意した。

量子技術は、高市政権が官民での集中投資の対象として掲げる「戦略１７分野」の一つ。日本は産官学を挙げて国産量子コンピューターの開発に取り組んでおり、インド国内での導入に向け連携を強化したい考えだ。協力趣意書には、量子コンピューターだけでなく、量子通信や量子センシングなどの研究でも連携する方針が盛り込まれた。

日本は２０２５年１月以降、米英などと同様の文書で合意しており、インドで８か国・地域となった。アジアでは今年１月のシンガポールに続いて２か国目だ。政府が３月に示した官民投資ロードマップ素案では、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）やインドで、国産量子コンピューターの導入を目指す方針を掲げている。

量子が持つ特有の性質を用いた量子コンピューターは、従来のコンピューターを大幅に上回る計算力を持つ可能性があり、「次の産業革命」を起こす技術になると期待されている。調査会社の試算によると、世界市場は３０年以降に２・３兆円超、４０年以降には１４兆円超に拡大する見通しだ。

政府は２１〜２５年度の５年間で４７００億円を投じて研究開発を進めている。理化学研究所が２３年に初号機を稼働させたほか、産業技術総合研究所や複数の民間企業が３０年代の本格的な産業化を視野に研究開発に取り組んでいる。

インドは量子分野では後発とされるが、２３年に量子を国家ミッションに掲げた。８年間で約１０００億円の予算を投じる計画で、数理工学分野の人材が豊富で、量子分野のスタートアップ企業も次々に登場している。

内閣府の担当者は「両国の強みは補完関係となるため、連携するメリットは大きい。日本の量子コンピューターを活用して、インドでの産業応用につなげたい」と強調した。