ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 茂木外相、モロッコとリン鉱石など幅広い分野の協力強化へ共同声明…… 茂木外相、モロッコとリン鉱石など幅広い分野の協力強化へ共同声明…外相とテレビ会談し発表 茂木外相、モロッコとリン鉱石など幅広い分野の協力強化へ共同声明…外相とテレビ会談し発表 2026年5月8日 23時30分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 茂木外相は８日、モロッコのナセル・ブリタ外相とテレビ会談を行い、食料安全保障や再生可能エネルギー、貿易・投資など、幅広い分野での協力強化を盛り込んだ共同声明を発表した。 モロッコは肥料の原料となるリン鉱石の埋蔵量が世界一とされる。両氏は、リン鉱石に関する「戦略的かつ共通の利益に基づいた関係」の構築に向け、協力していくことで一致した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 高市首相、初入閣時に女性ゆえの起用と評され「傷ついた」…女性議員にエール「鉄の天井に穴くりぬこう」 高市首相、週刊誌の中傷動画報道を否定…「他候補へのネガティブな情報発信は一切ない」 立憲民主党の東京都連会長選、蓮舫・参院議員と川名雄児・武蔵野市議が届け出…初の選挙戦に