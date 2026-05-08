女優の相武紗季（40）が8日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、2児のママとしての一面を明かした。

「第18回ベストマザー賞」を受賞し、7日に行われた授賞式に出席。式では8歳長男と5歳長女に受賞を伝えた時の様子について「息子は“こんなにたくさん怒るママでもベストマザーってもらえるのか確認した方がいいんじゃないか”って言ってて」と明かしていた。

番組の取材で「子育てしていないと絶対に言わない言葉」を聞かれ、「息子の時はよく“ポケットの虫を全部出しなさい！”って言ってました。ダンゴムシとかいろんな拾ったものとか虫さんとか…」と男児のママならではの告白。

愛娘には「プリンセスになるのは仕方ない。だけどプリンセスグッズは置いていきなさい」と言いきかせることもあるそうで、「プリンセス（の服）でもいいんだけどスティックとかいろんな小物があるんです。それは置いていきなさいって」と苦笑い。「子供ができなかったら“プリンセスいいよ、きょうは”とか言わなかったしそういう言葉も出なかったなと思う」とほほえんでいた。