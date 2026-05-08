【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は８日、ロンドンで準々決勝が行われ、前回まで５大会連続銀メダルの日本女子はウクライナに３―０で勝ち、９日に行われるドイツとの準決勝に進んだ。

３位決定戦がないため、日本のメダル獲得が決まった。

第１試合で橋本帆乃香（デンソー）、第２試合では張本美和（木下グループ）がストレート勝ち。第３試合も、早田ひな（日本生命）が続いた。

男子は７日にドイツを３―１で破って４強入りし、メダルが確定。９日の準決勝で台湾と対戦する。

２７歳で世界選手権団体戦は初出場の橋本。カットマンながら攻撃にも転じるチーム最年長が、メダルへと日本を勢いづけた。

先陣を切って第１試合に登場。ラリー戦では巧みに回転をかけてミスを誘い、接戦の１ゲーム目を先取した。「ウクライナの選手は元々カット打ちが得意。これくらいは競るもの」と平静を保って順調に滑り出すと、２、３ゲームも連取してバトンをつないだ。

「国際大会に思うように出場できていない。悔いなく現役を終えたい」と２０２５年にデンソーに移籍。練習拠点に近い静岡県警湖西署の一日署長を務めた際は、「怪しい電話は（出ず）未然にカット。犯罪にスマッシュ」と呼びかけるなど、コート外でも好調だ。

強打を振り抜くのではなく、多彩な配球で相手を幻惑するカットマンは希少種。「ここは通過点」と宿敵の中国を破っての優勝を目指すだけに、準決勝も、相手の鋭いショットはどんどんカットしていきたい。（平地一紀）