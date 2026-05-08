◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(8日、ロンドン)

卓球世界選手権の男子団体戦準々決勝が8日に行われ、中国が韓国を下して、4強入りを決めました。

男子中国は世界選手権の団体戦で11連覇中ですが、今大会シード順を決めるグループリーグで韓国とスウェーデンの前にまさかの2敗。トーナメント戦の準々決勝で韓国と再戦となりました。

第1試合は、前回対戦で出場のなかった中国の大黒柱である王楚欽選手が、オ・ジュンソン選手に3−2(11−9、11−1、8−11、7−11、11−7)で勝利。前回、中国相手に2勝あげた難敵に、2ゲーム先取から2−2と追いつかれる嫌な流れでしたが、世界ランク1位の意地をみせました。

勢いを得た中国は、2番手の林詩棟選手がチャン・ウジン選手を3−0(11−3、13−11、11−8)で圧倒。さらに、第3試合の梁靖崑選手がアン・ジェヒョン選手を3−0(11−7、11−5、15−13)で下し、リベンジを果たしました。12連覇を目指して、準決勝は同日行われるフランスとブラジルの勝者と戦います。

また男子日本代表は、前日にドイツを下し、すでにベスト4進出が決定。準決勝はスウェーデンを破った台湾と激突します。