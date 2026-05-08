アイドルグループＳＫＥ４８の熊崎晴香（２８）が８日、名古屋市内のダイアモンドホールで「熊崎晴香３ｒｄソロライブ〜たまには普通列車で〜」を開催。「北川謙二」「ハングリーライオン」「ウイニングボール」など２０曲を披露し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

熊崎のソロライブは３年ぶり３度目。アイドル以外にも競馬予想や中日ドラゴンズ応援大使など様々な顔を持っているだけにライブでは「競馬」や「中日ドラゴンズ」に関連した楽曲も披露。競馬パートではウマ娘の「ユメヲカケル」「うまぴょい伝説」、中日ドラゴンズパートではサカナクションの「新宝島」や「燃えよドラゴンズ」などを披露し客席を沸かせた。

ファンのボルテージが最高潮に達したのは「まだかなっていない夢がありますよね。ソロ曲！今日はその夢がかないます！」と熊崎が報告したときだった。

「ソロライブをさせていただくうちに自分の代表的な曲、みんなとの大切な宝物ができたらいいなと思っていたんですけど、皆さんが応援してくださったからこそ私のソロ曲を書いていただくことができました」

そう伝えると、熊崎は初のソロ楽曲「君は太陽」を熱唱。「皆さんは私の太陽です。これからも皆さんと一緒にいろんな夢をかなえていけたらと思います」と語ると、大歓声と拍手が送られた。