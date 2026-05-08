Snow Man、「SAVE YOUR HEART」を初生披露 トークとのギャップに「本当に同じ人？www」「これはブチ愛すしかない」
9人組グループ・Snow Man（目黒蓮は撮影のため不在）が、8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に生出演。宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌「SAVE YOUR HEART」を初めて生放送で披露した。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
「SAVE YOUR HEART」は、4月29日に発売されたトリプルA面シングル「BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」の1曲。歌唱前には宮舘がゆったりと楽曲を紹介し、メンバーが総ツッコミして笑いを誘い和ませたSnow Man。
しかし曲が始まると、一変してクールかつ力強い、キレキレのパフォーマンスを見せた。すでに収録番組では披露されていたが、生放送では初めてとなる歌唱に、SNSでは「本当に同じ人？www」「ダンスかっこよすぎる」「色気やばい」「これはブチ愛すしかない」「生放送の気合いすごい」などと大きな反響が寄せられた。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
「SAVE YOUR HEART」は、4月29日に発売されたトリプルA面シングル「BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」の1曲。歌唱前には宮舘がゆったりと楽曲を紹介し、メンバーが総ツッコミして笑いを誘い和ませたSnow Man。
しかし曲が始まると、一変してクールかつ力強い、キレキレのパフォーマンスを見せた。すでに収録番組では披露されていたが、生放送では初めてとなる歌唱に、SNSでは「本当に同じ人？www」「ダンスかっこよすぎる」「色気やばい」「これはブチ愛すしかない」「生放送の気合いすごい」などと大きな反響が寄せられた。