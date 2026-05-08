シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさん（37）が7日、『第18回ベストマザー賞2026』に出席。全国の母へ伝えたいことを明かしました。

毎年、母の日を前に開催されるベストマザー賞の授賞式。一般のママ・パパたちが共感・好感を抱いた著名人に投票し、会場には選出された相武紗季さん、鮫島彩さん、加藤ミリヤさん、安藤桃子さん、南明奈さんの5人が登壇しました。

■加藤ミリヤ「“あなたは3人息子を育てなさい”って言われているんだな」

現在、6歳・5歳・9か月の息子がいる加藤さん。自身でも子育てに向いていると感じているようで、「すごく私、性格がおおらかなタイプなので子供たちの姿をとても、いつも温かい大きな気持ちで見ていることができるので、男の子のママとしては私はきっと、神様に選ばれて“あなたは3人息子を育てなさい”って言われているんだなっていうふうに思うくらい、楽しいことばかりというのがそう感じるところです」と語りました。

■意識していることは「感情的にならない」

ストレスがたまってしまったときに加藤さんが心がけていることは早く寝ることだそうで、「やっぱり家の中で母が幸せじゃないとその家の空間ってハッピーにならない」と話しました。

また、「感情的にならないというのはすごく意識していることで、やっぱり女性なので精神的なアップダウンがあるときもあったりとか、でもそういうふうにならないようにすごく心がけていますし、1番は“愛してる、愛してる、愛してる”っていうことなので、それをちゃんと言葉にしてお互い伝えるっていうのをずっとやっています」と普段から意識していることを語りました。

■全国の母に伝えたいこと

全国の母へ伝えたいことを聞かれた加藤さんは、「子育てをするうえで孤独に感じたり不安になったりとか、大変なことってすごくいっぱいあると思うんですけど、やっぱり同じ気持ちを持って支え合って」とコメント。

さらに、「私の場合は、何で私がここにいて音楽を発信するのかっていうのは、やっぱり皆さんの中で私の音楽がちょっとした癒やしになったり、何かの救いになったりする可能性があるんだったら、私は音楽をやめたくないなと思って“母になっても音楽を絶対に続けるんだ”っていう強い気持ちでやっています。だからこれからも一緒に母を楽しんでいきましょう」と思いを明かしました。