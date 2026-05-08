◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

中日は、今季最多９得点で巨人とのカード初戦を白星で飾った。

２回にボスラーの３号２ランで先制した。５回には相手の失策でチャンスを広げ、カリステ、村松、細川の適時打で３点を追加した。３点リードで迎えた７回には、村松の右前適時打と細川の５号３ランで４得点。４番の一発がダメ押しとなった。

岡林、上林、サノーら主力を欠く中、井上監督は「いるメンバーでベストな形を」と打順を試行錯誤。１日の広島戦（マツダ）から、３番に村松、４番に細川を据えた。４、５日の阪神戦（バンテリンＤ）では７点を奪うなど打線が機能。この日も村松と細川で計６打点をマークした。井上監督は「３番・村松、４番・細川の並びがいい。僕の中ではちょっと気に入っている。村松あたりは機能してくれている。（四球も増えて）僕がそういった役目を担います、みたいな動きが見える」と、うなずいた。

先発・柳は、６回１／３を７安打２失点で今季２勝目を挙げた。初回先頭打者から６者連続奪三振をマーク。３回先頭の中山にフルカウントから四球を与えた。１９５６年３月２７日の阪神・小山正明（広島戦）の初回先頭から７者連続奪三振のプロ野球記録まであと１つで止まった。

それでも、多彩な変化球がさえわたり、５回まで無失点。６回にダルベックの右中間への適時二塁打で１点を返されたが、先発の役目を果たした。指揮官は「なかなか勝ち星がつかない中で、立ち上がりから代わるまで粘り強く投げてくれた。もっと行かせたい気持ちもあったけど、いいピッチングをしてくれた」と賛辞を贈った。

チームはこれで、５位・広島に１ゲーム差。あす９日にも、今季初となる最下位脱出の可能性が浮上した。