◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―４ヤクルト（８日・マツダスタジアム）

勝負どころをしっかりと見極めた。２点リードの９回１死三塁。ヤクルト・池山監督が動いた。打席の岩田がカウント２―０としたところで出したのはスクイズのサイン。しっかりと一塁前に転がして、貴重な追加点をもぎ取った。チーム今季初のスクイズが決まり（記録は内野安打）、指揮官はベンチ前でガッツポーズ。岩田は「心の準備はできていました。緊張もしましたが、しっかり決められてよかったです」と振り返った。

指揮官は「基本的には打ち勝ちたい。接戦になったら使うかもしれないが」と開幕戦から犠打を使わず、前日までわずか２度。１２球団で最少の数字だったが、この日は一転、８回１死一塁で茂木が投前へ送りバントを決めるなど、１点にこだわった。「成功するたびにベンチも盛り上がる。選手がついてきてくれてるからこそ、まあ成功につながってると思います」と指揮官。相手の意表をつく采配が奏功して、４月２８日以来の首位奪回。“イケヤマジック”がますます冴えてきた。