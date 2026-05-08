◆パ・リーグ オリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）

日本ハムの達孝太投手（２２）が６回１０３球５安打３失点で今季３敗目を喫した。直球は今季最速の１５５キロをマークし、５三振を奪うも勝利に導けなかった。

試合後、悔しそうな表情で取材に応じ、０―０の２回１死から森友に与えた四球と、４回無死一塁から森友に浴びた逆転２ランを特に反省した。「最近ちょっと慎重に行き過ぎているなってめっちゃ思う。前回もそうだったんですけど、フォアボールからの失点。（今日の）１点目もそうだったんで。打開策を見つけないといけない」。森友の一発はカウント２―２からの高めに浮いたフォークを捉えられた。「あの場面は絶対、（ストライク）ゾーンに投げてはいけないっていう場面だったんで、逆にそれを意識しすぎてちょっと突っ込んで、抜けてゾーンに入ってしまった。思い込みすぎもよくないのは分かってることなんですけど、あの場面でなかなか体現はできなかったです」と、悔やんだ。

昨季８勝を挙げブレイクし、登板を重ねる中で見つかった課題と真摯（しんし）に向き合う２２歳。「打たれたくないから、いいところに投げようと初球からしすぎて、だんだん厳しくなってくる。完璧に抑えるには、そういう（厳しい）とこに投げないといけないんですけど、難しいですね」。新たな課題を乗り越え、悔しさを糧に必ず成長してみせる。