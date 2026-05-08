◆パ・リーグ 西武４―２楽天（８日・ベルーナドーム）

西武のドラフト２位守護神・岩城颯空（はくあ）投手（中大）が、登板１３試合目で１０セーブに到達。ＮＰＢの新人では２２年の巨人・大勢（１１試合）に次ぎ歴代２番目、パ・リーグの新人では最速の到達となることを知らされると、「知らないです！無頓着です」と笑いながらも、「めちゃくちゃうれしいです」と表情を緩めた。

２点リードの９回にマウンドに上がり、３番からの好打順を簡単に３人で料理し、無失点の好投。お立ち台ではセーブ王への意気込みを問われ、「頑張ります」と意気込んだ。

守護神という立場上、絶対に負けられない場面での登板が続く。「チームの勝ちが懸かっているところで投げる、しかも僅差のとても大事なところで投げさせてもらってる。勝ちを取るための役割を任せてもらってるので、そこに関しては、１年目とか関係なしに自分の力を最大限に発揮したい」と力を込めた。

岩城は富山商から中大を経て２５年ドラフト２位で西武に入団。今季は１年目ながら守護神を務め、プロ初登板の３月３１日・オリックス戦（ベルーナＤ）でプロ初セーブを挙げていた。プロ初登板セーブは、ＮＰＢでは７人目の快挙だった。