「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）

巨人は連敗で貯金がなくなり、勝率５割でＤｅＮＡに並ばれた。試合後、キャプテンを務める岸田が呼びかけ、緊急の選手ミーティングを開いた。

岸田は「この前のドームの試合が終わったときに雰囲気もちょっと悪かったし、やろうかなと思ってたんですけど。（坂本）勇人さんに相談して『俺もちょっと思った。そこはキシのタイミングでやっていいと思う』と言ってたんで」と説明。「こっち（名古屋）に来て、今日負けちゃったんで。ちょっとチームとしても苦しい試合が続いているんで。なんとかもう一回、ここでみんなで頑張っていこうと。長いシーズンこういうこともあると思うんで、みんなで乗り切っていきたいと思っていました」と話した。

ミーティングの内容は「本当にシンプルで」と岸田。「長いシーズン、こういうときもあるんで。今、若い選手がやっぱり多いですし、元気だけはなくさずに明るく。チーム的に雰囲気自体も暗くはならないように、というのは言いました」と明かした。