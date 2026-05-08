２月に第３子女児の出産を報告したタレントの鈴木あきえがＳＮＳを更新し、次女との親子ショットを公開した。

鈴木は８日に自身のインスタグラムを更新。「今日は娘幼稚園の親子遠足 末っ子も一緒に行きまして、ママ友達が写真たくさん撮ってくれたよ ２枚目は遠足のおやつ（私の）。ビッグカツを楽しみに挑んだのに、ほぼ娘に食べられました 大人になってもお菓子を食べながら生きているのですが授乳期の甘いもの欲しい欲との闘い……最近完全に完敗です タスケテオクレ〜」と記し、次女を抱えたショットをアップ。

「あっという間に週末だねー！！！みなさん今日もお疲れ様でした」「＃７歳男の子＃５歳女の子＃２ヶ月女の子」とつづった。

この投稿には、「お菓子は一生食べ続けます」「可愛い」「娘ちゃんに取られたちゃったのね！次女ちゃんも行けて良かった！楽しい遠足だったね」などのコメントが寄せられた。

鈴木はＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）のリポーターとして活躍。ＮＨＫ・Ｅテレの育児情報番組「すくすく子育て」の司会は２４年３月まで５年間務めた。プライベートでは１７年６月にテレビディレクターの一般男性と結婚。１８年９月に長男、２０年１２月に長女、２６年２月に次女の出産を報告した。