X JAPANのYOSHIKIさんが8日、アメリカのエンタメ界最高栄誉『Medal of Honor』を受賞することが発表されました。日本人アーティストが受賞するのは初めてだということです。

『Medal of Honor』はアメリカのエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体『Entertainment Community Fund』の最高栄誉であり、芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られます。

1910年に創設された116年の歴史を持ち、過去にはオードリー・ヘプバーンさん、ロバート・デ・ニーロさん、デンゼル・ワシントンさん、ロバート・レッドフォードさんら、世界のエンターテインメント界を代表する著名人が受賞しています。

YOSHIKIさんは、日本人アーティストとして初となり歴史的な受賞となります。授賞式は、現地時間6月1日にニューヨークで行われ、YOSHIKIさん本人も出席し、パフォーマンスを披露する予定だということです。

今回の受賞では、アーティストとしての功績に加え、長年にわたる慈善活動も高く評価されたといいます。YOSHIKIさんは、2025年にロサンゼルスで発生した山火事の被災者支援として50万ドルを寄付するなど、世界各地のさまざまな課題に対して継続的に支援を行ってきました。

■YOSHIKI「大切さを信じて活動」

『Entertainment Community Fund』理事会会長のアネット・ベニングさんは、YOSHIKIさんの受賞について公式声明で「YOSHIKIに今年のMedal of Honorを授与できることを大変嬉しく思います。エンターテインメント業界への多大な貢献に、心より感謝しています。YOSHIKIは、まさに時代を築いてきた存在です」とコメントしています。

YOSHIKIさんは今回の受賞について「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います。音楽には、人々を癒やし、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて、困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は、私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストに捧げたいと思います」と思いを明かしています。