Ｕ２３（２３歳以下）世界ろう者サッカー選手権大会（１１〜２３日、セルビア）に出場する日本チームのデフサッカー男子育成選抜は８日、森保洋監督と選手１６人ら一行が、関西空港から試合地へ出発した。大阪・泉南市内での直前合宿最終日だったこの日は、攻守の連係を最終確認。欧州やアフリカのＵ２３代表を相手に世界一を目指す。

デフサッカーとは聴覚障害者によるサッカー。健常者のサッカーと同じく１１人で行うが、試合中は補聴器を外さなければならないため、手話やアイコンタクトで意思疎通を図る。昨秋の東京デフリンピック銀メダルのメンバーで、今大会のチームをけん引するＧＫ則末遼斗主将は、先天性の感音性難聴を抱えながら小学生以降、健常者のチームでプレー。流通科学大４年の現在はデフサッカーと両立する。３月に続く２度目の男子育成選抜の合宿を終え、「どれだけコミュニケーションの質を上げられるかを大事にしてきた。強みは一体感。勢いに乗りたい」と手応えを得た様子だ。

１月に就任した森保監督は「まだまだデフサッカーは一部の方にしか認知されていない。広めたい気持ちはある。Ｕ２３とはいえ、世界で結果を出して知ってもらいたい」と意気込む。兄は、６月開幕の北中米Ｗ杯で初優勝を狙う日本代表の森保一監督。洋監督は「勝手に前哨戦だと思っています」と笑顔を見せるなど、ひと足先に好結果を出して、兄にバトンを渡すつもりだ。