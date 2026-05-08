Mrs. GREEN APPLE「風と町」、MVの「Behind the Scenes」公開 大量情報にファン驚き「需要を分かりすぎてる」
Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」の「MV Behind the Scenes」が8日、YouTubeで公開された。
【動画】ミセス「風と町」MV Behind the Scenes
「Music Video」はすでに公式YouTubeチャンネルで公開されており、メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場。風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな世界を描くのか…雄大な自然と最先端のVFXが織りなす映像美となっている。
今回公開された「MV Behind the Scenes」は、風を踊らせ、風に導かれていくメンバーの優雅な姿が、雄大な自然と最先端のVFXで描かれた美しい映像の制作の裏側を捕らえるのみならず、そのコンセプトの起案から映像の完成に至るまで、楽曲にまつわる全てをプロデュースする大森元貴（Vo./Gt.）をはじめとした、メンバーのインタビューなども盛り込まれた貴重な映像となっている。
すでに「Behind the Song & the Scenes」も公開されており。20分近くに及ぶ濃密な映像により、その制作過程が明らかにされている。この映像と併せて見ることにより、より深く楽曲に込められた思いを知り、楽曲の誕生からMV完成へと至る道のりを知ることができるものとなっている。
直前までテレビ朝日系『ミュージックステーション』にて、同曲を披露したばかり。YouTubeの公開に「ファンの需要を分かりすぎてる」などと、驚きの声が多数寄せられた。
『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する。俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める。
【動画】ミセス「風と町」MV Behind the Scenes
「Music Video」はすでに公式YouTubeチャンネルで公開されており、メンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場。風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな世界を描くのか…雄大な自然と最先端のVFXが織りなす映像美となっている。
すでに「Behind the Song & the Scenes」も公開されており。20分近くに及ぶ濃密な映像により、その制作過程が明らかにされている。この映像と併せて見ることにより、より深く楽曲に込められた思いを知り、楽曲の誕生からMV完成へと至る道のりを知ることができるものとなっている。
直前までテレビ朝日系『ミュージックステーション』にて、同曲を披露したばかり。YouTubeの公開に「ファンの需要を分かりすぎてる」などと、驚きの声が多数寄せられた。
『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）は、対照的な価値観を持つ2人の看護師が“最強のバディ”へと成長していく姿を描く物語。明治の激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する。俳優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める。