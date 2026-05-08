「２０２６ラピートカップ」（８日、住之江）

１号艇で人気を背負った上條暢嵩（３２）＝大阪・１１０期・Ａ１＝がイン逃げで勝利。通算では３４回目、今年５回目の優勝をオール大阪Ｖ４で飾った。２着は４号艇の小池修平（大阪）。３着は３号艇の上田龍星（大阪）が続き３連単は５番人気の順当な決着で落ち着いた。

強めの追い風を背に、上條がイン逃げで快勝。通算では４回目となる大阪ナンバー１の座に輝いた。

ボート界では技量、エンジンパワーはもちろん、幸運なツキも勝敗を左右する。今節は予選首位の小池修が準優で２着に敗れ、予選２位の上條に転がり込んだポールポジション。７１号機は「他と違い過ぎた」と物足りない内容だったが、直前の整備で底上げ。前走のとこなめで優勝、今年は大村でＧ１制覇と圧倒的な攻撃力で威力を補い、表彰台まで一気に突っ走った。

最終日は４〜５メートルの強風となったが「僕には追い風が吹いた」と悪条件を味方にした大阪支部を代表する若きエース。その表情は表彰台で笑顔に満ちあふれていた。

もうレースで悔し涙は似合わない。「もっと（エンジンを）出せるように頑張ります」と課題を胸にあばよ涙、よろしく勇気！今後も光の速さで勝利へと猛ダッシュだ。