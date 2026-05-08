「レディースオールスター・Ｇ２」（８日、まるがめ）

登みひ果（２６）＝兵庫・１３１期・Ｂ１＝が４日目３Ｒ、６コースからまくりを決めた。インパクト十分の今節２勝目で勝負駆けに成功。自身初のＧ２予選突破を果たした。

見る者の度肝を抜くと同時に、自らも平常ではいられなかった。大歓声に迎えられながらインタビューの席に着くと、登は「震えています。今でも」と会心の一撃を振り返った。コンマ０９のＳを決めると、スリット後は強烈な伸びで５艇をまとめてのみ込んだ。「Ｓは少し様子を見たけど、スリットを切った瞬間に伸びていたので思い切って行った」と強気の攻めで波乱を演出した。

エース機に完調ムードも漂う。操る２０号機について「今は伸びがいいと思います。そこを引き出せている」と太鼓判を押した。初下ろしから圧倒的な威力を誇ってきた良機は４節前からパワーダウン。今節初日も「機勝率ほどの感じはなかった」と話していたが、巧みなペラ調整と整備によって本来の輝きを呼び起こした。

第一関門をクリアし、勢いそのままに準優へ挑む。「いいエンジンを引かせてもらったので、舟券で恩返しがしたい。優勝戦に乗りたいです」と２８７２票に感謝の気持ちを込めた登。Ａ級勢にも負けない攻撃力で、準優は５枠からファイナルへの切符をつかみに行く。