ドラゴンゲート８日の後楽園大会で、オープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥（２７）が６月５日後楽園大会で土井成樹（４５）とＶ１１戦を行うことが決定した。

田中は４月の愛知大会でＵ―Ｔを破ってＶ１０を達成。ＰＡＣの持つ最多連続防衛記録のＶ１１まであと１勝に迫っている。

この日、田中は吉岡勇紀、木村和真と組んで、土井、ＹＡＭＡＴＯ、横須賀ススム組と激突。ハイスピードな技の連続で観客を魅了したが、試合は木村が土井のバカタレ・スライディングキックで３カウントを取られ、田中のチームは惜しくも敗北した。

試合、後マイクを握った田中は記録更新に向け「前人未到の新記録を打ち立ててみせます。でも、その前に倒さないといけないデカい壁があります」と告白。「そのデカい壁っていうのは…」と言ったところで、すかさず土井から「俺やろ、オイ！ 俺しかおらんやろ！」と割り込まれた。

田中は「土井さん、待っていましたよ！」とニヤリ。「（ブレイブゲートの）初代チャンピオンは土井さん、あなたですよね。初代王者を俺が倒した上で、俺がこのブレイブゲートの新しい歴史をつくっていきます」と怪気炎を上げた。

土井からは「お前が俺を超えるんちゃうねん。俺がお前を超えるねん」とチャレンジャーとしての気概を見せられた。斉藤了ＧＭの立ち合いで、王座戦は６月５日後楽園大会で行われることとなった。