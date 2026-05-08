◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

巨人が連敗で、ついに貯金が底をついた。吉川尚輝内野手が今季初の４安打を放つなど奮起したが、計１０安打２得点と打線がつながりを欠いた。阿部監督は試合後「引きずっていてもしょうがないのでね。選手は今ミーティングをしていたみたいなので。奮起を期待しています」とコメントした。

ミーティングを発案したのは新主将の岸田行倫捕手。セ・リーグで唯一、ゴールデンウィーク９連戦を３勝６敗で負け越し、同期間は１試合平均２・３得点。「雰囲気も悪かったので、やろうと。この前（東京）ドームの試合が終わった時に『こういう時はやったほうがいいですかね』と（坂本）勇人さんに相談して。その時に勇人さんも『俺も思ってた。そこはキシのタイミングでやっていいと思う』と。こっち（名古屋）来て、今日も負けてしまって、チームとして苦しい試合が続いているので、何とかもう一回ここで、皆で頑張っていこうと。長いシーズン、こういう時あると思うので、皆で乗り越えていきたいと思って、やりました」と投手、野手全員で話し合った。

内容は「シンプル」と岸田キャプテン。「いま若い選手が多いですし、元気だけはなくさず明るく。チームの雰囲気自体が暗くならないように、というのは言いました」とミーティングの中の一部を明かした。