タレントのマツコ・デラックスが、８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）で、２か月半ぶりに復帰した。

番組のオープニングでマツコは「こんなにまぶしかったっけ？」とポツリ。有吉が「まだ慣れない？」と笑いながら返すと、「薄暗〜い部屋でずっと過ごしてたから」と自虐気味につぶやいた。

入院生活に話が及ぶと「１か月お酒飲んでなかった。ヤバかった。（退院して）３リットルくらい飲みました」と反動を明かしたマツコ。有吉から「もう痛くはないんですか？」と振られると「全然痛くはないんだけど、フェンタニルやっちゃった」と医療用の強力な鎮痛薬を使用して手術後の痛みを抑えていた事を告白した。そして「みなさん安心してください。全身麻酔の手術は退院する日まで痛くない」と謎のアドバイスを披露した。

有吉から「ちょっと痩せたかな？と思ったけど、今日お会いしたら全然痩せてねえなって」と体重について聞かれると、「あのね、（入院中の）ご飯がおいしかったのよ。ちゃんと栄養管理された魚とかが出るから、全然苦痛じゃなかった」と痩せなかった理由を明かした。

マツコは健康的な食事で味覚も変化したのか「何か月ぶりくらいに唐揚げを食べたのよ。半分しか食べれなかった。変わっちゃった」とまさかの告白。「バキバキのマツコちゃんはもう見れない」と話すと、有吉からは「じゃあもう痩せるかもね」とこの先の変化を予見されていた。