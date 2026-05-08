◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

巨人は投打ともに振るわず２連敗を喫し、貯金が消滅。４月１３日以来の勝率５割となった。

初回は相手先発・柳にキャベッジ、佐々木、泉口が３者連続三振でスタート。２回もダルベック、大城、増田陸が三振と、序盤から制球力を発揮した右腕に好投を許す形となった。初回先頭から６連続三振は１９９８年７月２５日・中日戦（ナゴヤドーム）以来２８年ぶりで、球団ワーストタイ記録となった。

一方で先発・ウィットリーは２回に先頭・細川に四球を与えると、続くボスラーにはいきなり３ボールで、カウント３―１から先制２ランを許した。阿部監督は「結構長打を打たれることが多いので、やっぱボール先行になっちゃうとキツいですよね」と指摘。５回には自身の悪送球も絡み、追加点を許していた。

４月は投手の奮闘もありながら粘り勝って３つの貯金をつくっていた。試合前時点で５月は月間１４得点、チーム打率１割８分２厘と、ともにリーグワーストと苦しい状況だが、投打ともに粘った上で先制点を奪い、接戦を制していきたい。（田中 哲）