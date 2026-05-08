落語家の三遊亭好楽さん（79）や春風亭昇太さん（66）たちが『笑点』の放送60周年を記念して開催される『笑点60周年特別展』の初日セレモニーに登場しました。

会場には、笑点の歴史を振り返ることができるエリアや番組で使用している小道具など約200点が展示されており、“ミスター笑点”として親しまれた桂歌丸さんの特別コーナーでは、生前愛用していた笑点仕様の車いすなどが展示されています。

好楽さんが座布団を10枚獲得した際にゲットした日本テレビの食堂無料カードも展示されていて、好楽さんは「日本テレビの食堂生涯死ぬまで食べられるという、そのカードがね、1人じゃ持てないんですよ。そんなもの持って行けるわけねぇじゃねぇか。本当に失礼な日テレだよ」と話し、会場は笑いに包まれました。

60年と長く愛され続ける『笑点』。番組の魅力について昇太さんは、「笑点って変わらないのがすごくいいんだと思うんです。面白いこと言ったら座布団を渡す、そうじゃなかったら取るっていう、この一つのルールだけで」とコメント。“目指すは何周年か”と聞かれると、「とりあえず100周年です。いけると思います」と意気込みを明かしました。

『笑点』60年の歴史が凝縮された『笑点60周年特別展』は、5月19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて開催されます。

（5月8日放送『news every.』より）