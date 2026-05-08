俳優堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」公式SNSが8日、更新され、エキストラを交えた撮影を終えたことを報告した。

7月期から2クール連続で放送される新作では、埼玉・行田市で行われる撮影で、「男女1500人計3000人の弔問客」のエキストラを事前に募集し、話題になっていた。

当初は今月1日に実施予定も、天候不良のため変更されることが告知されていたが、この日「本日4000人のエキストラさんとの撮影を無事終えることができました」と報告。「ご応募頂いた皆さん、ご参加頂いた皆さん、本当にご協力ありがとうございました 続編は7月スタートです オンエアされるその日まで 心を込めて制作を続けてまいります。応援のほど宜しくお願いします！」と、集合写真が添えられた。

フォロワーからは「当初の予定より1000人増えてる！」「貴重な体験をされた方々4000人?! VIVANTの世界に登場できるなんてすごすぎる！！」といったコメントや「全く見えませんが、この中にいたんだと思っただけでうれしいです 良い思い出になりました」「すてきな体験ができました」と参加者からのコメントも寄せられた。

一方で、集合写真の後方には遺影にも見える写真や、富栄ドラムらの姿も確認できることから「この小ささでもドラムはすぐわかった」「ちょっ！ ネタバレ写ってる」「う、後ろ…」といったコメントも寄せられた。