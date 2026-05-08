LiSA劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」配信スタート！MV公開＆コメント到着

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LiSAのソロデビュー15周年イヤー第1弾となる新曲で、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌の「YES」が5月8日に配信スタート。併せて、MVが公開された。

■『魔法科高校の劣等生』シリーズの主題歌をLiSAが手掛けるのは3作目

5月8日に劇場公開となった劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」は、長年作品と楽曲を共にしてきたLiSAが作詞を手掛け、作曲をRe:nameのボーカルとして活動する高木一成、編曲を江口亮が手掛けた楽曲。

今作で象徴的なシーンである深い雪から着想し、静寂の中に世界観の広がる壮大なサウンド感のもと、LiSAが氷のように閉じ込めていた感情を叫ぶように歌った楽曲に仕上がっている。

アニメ『魔法科高校の劣等生』シリーズの主題歌をLiSAが手掛けるのは3作目で、前作のTVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズンオープニング主題歌から約2年ぶりの担当となった。

「YES」のMVでは、氷の中に閉じ込められたLiSAの気持ちが熱を持って氷を溶かしていき、朝露のように輝く世界観をソリッドに表現。LiSAから放たれるエネルギーや熱、吐息が感じられる、温度の高い映像となっている。

MV中でのLiSAは、氷の中に閉じ込められたアンスリウムの花（花言葉：“情熱”）を表現しており、エネルギーと熱を持って外に向かってパワーを放って動いているイメージでパフォーマンス。氷の箱の中でLiSAが歌っているシーンからスタートし、朝日が差し込んだ氷が太陽の光とLiSAから放たれるエネルギーによって溶け、氷の中は朝露のように水滴が付きキラキラと輝く。ラストは水滴を纏った花が氷の箱の中に咲き乱れているシーンで締め括られる。

■LiSA コメント

■高木一成（作曲）コメント

■YODEN（MV監督）コメント

■【動画】LiSA「YES」MV

■【動画】劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』本予告

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「YES」

https://LISA.lnk.to/YES

■【画像】配信シングル「YES」ジャケット写真

■関連リンク

劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』作品サイト

https://mahouka.jp/yotsuba/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/