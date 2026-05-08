元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。メーク動画を公開し、すっぴんを披露した。

森は7日にYouTube開設を報告。しかし、動画公開後にアカウントが消滅。8日朝にXで「ええ、、、、なぜかYouTubeのアカウントが消えました………なんで」と困惑。その後、アカウントを作り直したことを伝えていた。

「すっぴんで失礼いたします」と、すっぴん姿で登場。「今日は毎日メークと言いますか、私が普段っていうよりはちょっと盛りたい日、ちょっとかわいくいたい日みたいな感じの日にするメークをご紹介したいと思います」と語った。

動画の中ではアナウンサ―時代は自身でメークしていたことに触れつつ、愛用している商品を細かく説明。最初の洗顔、スキンケアを省いた完成までの全工程を公開した。

2本目の動画を知らせるX投稿では「昨日はお騒がせしました！！！

YouTube 2本目はメイク動画です！！！」とアピール。「すっぴんからメイクしたのですが、本気出しすぎてめちゃくちゃ長くなってしまいました」と自虐していた。