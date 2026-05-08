◇セ・リーグ 巨人2―9中日（2026年5月8日 バンテリンD）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（28）は4回1/3を4安打3四球、5失点で今季2勝目はならなかった。

来日初登板だった3月31日以来の名古屋での登板。同戦は5回2失点で白星が付かなかっただけに“リベンジ”のマウンドで、初回は2者連続三振を奪うなど、完璧な立ち上がりだった。だが、2回先頭・細川に四球を与えると、ボスラーに先制の右越え2ランを被弾。「一番、失点するパターンとしては最悪のパターンで点を取られてしまった」と反省した。

さらに、5回は自らのバント処理のミスで1死一、三塁とピンチを広げた。カリステを迎えると、強烈なライナーが左足の膝裏付近に直撃する不運なアクシデントもあった。これが適時内野安打となって1失点。その後も懸命に続投するも村松に右前適時打を浴びたところで、降板となった。

患部の状態については「今の段階では痛いけど幸いにも骨とかじゃなく、筋肉があるところだった。おそらく時間はかからないと思う」と話し、杉内投手チーフコーチは「明日以降ですね」と状態を見て今後の判断をしていく。