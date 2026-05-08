「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）

阪神はＤｅＮＡに敗れ、４カード連続でカード初戦黒星スタート。ＤｅＮＡ戦は前カードから３連敗となった。

初回は先頭・高寺が左中間への二塁打で好機を演出した。１死三塁と攻めるも森下、佐藤輝が凡退して先制はならなかった。二回は１死から福島が左翼線への二塁打。その後２死一、三塁のチャンスが巡ったが、村上が空振り三振に倒れた。

３年ぶりの対戦となった相手先発・平良の前に決定打が出ず四、五回は無安打。重苦しい空気が充満した中、六回は森下がリーグトップに並ぶ９号ソロを放って反撃ムードを高めた。ただ、その後１死一、二塁の好機では後続が寸断された。

先発・村上は序盤３イニングを無安打に封じる滑り出しを見せた。しかし四回１死から大山の失策で出塁を許すと、２死から山本にこの試合初安打。２死一、二塁のピンチを招いて京田に左前適時打を浴びた。打球はポテンヒット。これを左翼・福島がファンブルしてしまい、その間に一走・山本も本塁に生還した。

味方が１点差に詰め寄った直後の七回は１死一、二塁で連続三振を奪って７回１１７球の力投。５安打２失点で自責点０ながら３敗目が付く不運な結果となった。

１−２の九回には桐敷と畠が打者一巡の猛攻で一挙８点を奪われた。